У росії атаковано нафтопровід "Дружба": що відомо на цей момент

Усього було два удари з різницею у 20 хвилин

У Брянській області вкотре атакували нафтопровід "Дружба", який розташований за 150 км від кордону. Внаслідок події немає витоків або займання. Також немає інформації про жертв чи постраждалих.

Так, рано-вранці 10 травня наливний пункт нафтопроводу "Дружба" в селищі Свень опинився під обстрілом. Удари були нанесені за трьома порожніми резервуарами для зберігання нафтопродуктів — на них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів. Про це пише Telegram-канал Baza.

"Жодних витоків або займання при цьому не сталося, ніхто не постраждав. Якими саме боєприпасами обстріляли "Дружбу", поки намагаються з’ясувати", — йдеться у повідомленні.

На цей момент відомо, що ударів по резервуарах було завдано близько п’ятої години ранку з різницею приблизно 20 хвилин. Офіційної інформації про черговий інцидент на нафтопроводі немає. Місцева влада про те, що сталося, мовчить.

Зазначимо, що у лютому 2023 року росіяни заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба" у Брянській області. Однак їх нібито вдалося збити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні поточного року невідомі безпілотники атакували будівлю військкомату в Новозибкові Брянської області. Вибух потрапив на камери зовнішнього відеоспостереження.