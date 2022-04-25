Он він який, благодатний вогонь? Пожежа у Брянську розвеселила українців

Українці у соцмережах зазначають, що це відновлення справедливості.

У ніч на 25 квітня в російському Брянську на нафтобазі АТ "Транснефть Брянськ — Дружба" сталася масштабна пожежа.

За даними росЗМІ, вогонь охопив резервуар з 10 тисячами тонн дизельного палива. Крім того, друге загоряння помічене поряд з військовою частиною №55443.

Раніше очевидці у соцмережах повідомляли про вибухи. Масштаби пожежі МНС не розголошують, але у соцмережах росіяни повідомили, що жителі Брянська чули вибухи, а згодом сталася пожежа. Жителів прилеглих житлових будинків евакуювали.

Згідно з картою нафтопроводів, "Брянськ — Дружба" йде до Європи. Нафтопровід налічує 8 тисяч кілометрів труб та є однією з найбільших систем у світі.

Зазначимо, що українська сторона ніяк офіційно не коментувала інцидент, хоча багато хто в соцмережах характеризує це як відновлення справедливості.

Так, екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомляє, що горять два резервуари з паливом у військовій частині на Московському проспекті та нафтопереробному заводі за адресою Сніжецький вал.

"Самозагорання напевно", — коментує журналіст.

"Рубрика-Красівое. А що може бути краще за російські шквари? Брянськ демонструє правильну тенденцію нафтового ембарго" — пише в Facebook радник командувача Сухопутними військами Олена Шевцова.

Політолог і журналіст Віктор Уколов пише, що навіть після того, як нафтобази вигоріли вщент, росіяни все одно не розуміють, що трапилося і в чому причина пожежі: "Ну не ясно ж їм, бо війни ж у них немає! Бо понад 20 тисяч вбитих і десятки тисячі поранених — офіційно також не існують.

Бо крейсер Москва хотів лише мирно прогулятись в Одесу з десантом, а його потопили. Але всі врятувались, крім одного, безкозирку якого викинуло на берег… Я поясню чого поки не розуміють в Росії: те, що у них поки не підривають супермаркети і будинки, як вони це роблять ракетами у нас в Україні — це добра воля захисників України, які використовують ресурси поки-що на військові цілі".

Також українці у соцмережах зазначають, що росії останнім часом не щастить:

"Щось каzzапам не щастить останнім часом. Поки денацифікувати не почали, ще щастило, а тепер щось перестало".

А також жартують, що це до них Благодатний вогонь зійшов:

"На росії теж зійшов Благодатний вогонь. Будьмо…"

"Палаюча Дружба з ранку, символічно, красиво. Брянськ, нафтопровід, порушення техніки протипожежної безпеки, пожежа…"

"Спалили "Москву", спалимо і "Дружбу"

"Пробач Бог, що не вірив. Після фото з Брянську я знаю: благодатний вогонь існує!"

Також українці відзначають, що в росії все частіше трапляються масштабні пожежі і що вони самі підпалюють себе:

У свою чергу, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов зазначає, що головний транспортний хаб російської нафти в Європу отримав прямі влучення і горить. За своїм економічним значенням ці нафтобази як крейсер "Москва" для Чорноморського флоту.

"Це відплата. "Калібр", напевно, не туди полетів. Або одночасно порушена пожежна безпека. Зупинити експорт кривавої путінської нафти до Європи можна і такими способами. Експорт кривавої російської нафти до Європи стає не лише невигідним, а й дуже проблемним. Подивимося тепер на наслідки, але це грандіозна подія", — написав журналіст у своєму Facebook.

Нагадаємо, що Брянська область межує з Україною. Українська розвідка повідомляла, що росіяни готують провокації у Білгородській, Курській та Брянській областях, щоб звинуватити у цьому Україну.

У Білгороді вже було зафіксовано випадки детонування боєприпасів наприкінці березня, а потім і пожежу на нафтобазі — вже у квітні.