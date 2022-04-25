Вон он какой, благодатный огонь? Пожар в Брянске развеселил украинцев

Украинцы в соцсетях отмечают, что это восстановление справедливости.

В ночь на 25 апреля в российском Брянске на нефтебазе АО "Транснефть Брянск — Дружба" произошел масштабный пожар.

По данным росСМИ огонь охватил резервуар с 10 тысячами тонн дизельного топлива. Кроме того, второй очаг возгорания замечен рядом с военной частью №55443.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о взрывах. Масштабы пожара МЧС не разглашаются, но в соцсетях россияне сообщили, что жители Брянска слышали взрывы, а впоследствии произошел пожар. Жителей близлежащих жилых домов эвакуируют.

Согласно карте нефтепроводов, оно идет по нему в Европу. Нефтепровод насчитывает 8 тысяч километров труб и является одной из крупнейших систем в мире.

Отметим, что украинская сторона никак официально не комментировала инцидент, хотя многие в соцсетях характеризуют это как восстановление справедливости.

Так, экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщает, что горят два резервуара с топливом в военной части на Московском проспекте и нефтеперерабатывающем заводе по адресу Снежецкий вал.

"Самовозгорание наверно", — комментирует журналист.

"Рубрика-Красивое. А что может быть лучше русских шкварок? Брянск демонстрирует правильную тенденцию нефтяного эмбарго" — пишет в Facebook советник командующего Сухопутными войсками Алена Шевцова.

Политолог и журналист Виктор Уколов пишет, что даже после того, как нефтебазы выгорели дотла, россияне все равно не понимают, что случилось и в чем причина пожара: "Ну не ясно же им, потому что войны у них нет! Потому что более 20 тысяч убитых и десятки тысяч раненых — официально также не существуют.

Ибо крейсер Москва хотел лишь мирно прогуляться в Одессу с десантом, а его утопили. Но все спаслись, кроме одного, бескозырька которого выбросило на берег. …Я объясню чего пока не понимают в России: то, что у них пока не подрывают супермаркеты и дома, как они это делают ракетами у нас в Украине – это добрая воля защитников Украины, использующих ресурсы пока на военные цели".

Также украинцы в соцсетях отмечают, что россии в последнее время не везет:

"Что-то каzzапам не везет в последнее время. Пока денацифицировать не начали, то еще что-то везло, а теперь что-то перестало".

А также шутят, что это к ним Благодатный огонь сошел:

"На россии тоже взошел Благодатный огонь. Будьмо…"

"Пылающая Дружба с утра, символически, красиво. Брянск, нефтепровод, нарушение техники противопожарной безопасности, пожар…"

"Сожгли "Москву", сожгли и "Дружбу"

"Прости Бог, что не верил. После фото из Брянска я знаю: благодатный огонь существует!"

Также украинцы отмечают, что в россии все чаще случаются масштабные пожары и что они сами себя поджигают:

В свою очередь главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отмечает, что главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания и горит. По своему экономическому значению эти нефтебазы, как крейсер "Москва" для Черноморского флота.

"Это возмездие. "Калибр", наверное, не туда полетел. Или одновременно нарушена пожарная безопасность. Остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу можно и такими способами. Экспорт кровавой российской нефти в Европу становится не только невыгодным, но и весьма проблемным. Посмотрим теперь на последствия, но это грандиозное событие", — написал журналист в своем Facebook.

Напомним, что Брянская область граничит с Украиной. Украинская разведка сообщала, что россияне готовят провокации в Белгородской, Курской и Брянской областях, чтобы обвинить в этом Украину.

В Белгороде уже были зафиксированы случаи детонирования боеприпасов в конце марта, а следом и пожар на нефтебазе — уже в апреле.