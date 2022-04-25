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Нефть с базы в Брянске шла через тысячи километров и 10 стран (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожар в Брянске Новость обновлена 25 апреля 2022, 08:42
Пожар в Брянске

Через нефтепровод в городе проходят миллионы тонн нефти

В Брянске в россии продолжает гореть нефтебаза, вспыхнувшая ранним утром 25 апреля. Согласно последним сообщения росСМИ огонь охватил резервуар с 10 тысячами тонн дизельного топлива, второй очаг возгорания местные журналисты заметили рядом с военной частью 55443. Брянск — одна из важных точек в нефтепотоке россии. Российская "Транснефть" перекачивает через "Дружбу" около сотни млн тонн сырья за год.

Согласно карте нефтепроводов, оно идет по нему в Европу. Нефтепровод насчитывает 8 тысяч километров труб и является одной из крупнейших систем в мире.

Из Татарстана она идет через Самару, Брянск, после ответвления на порт в Ленинградской области — на Беларусь. В Мозыре труба разделяется, доставляя жидкое черное "золото" в Латвию, Литву, Польшу, Германию, Чехию, Словакию, Венгрию.

Компания "Транснефть-Дружба" контролирует российский участок. В ней почти 80% принадлежит государству.

Отметим, что причины взрыва и пожара на нефтебазе "Дружба" в Брянске не сообщаются. Известно, что пожару присвоили повышенный приоритет и эвакуировали жителей прилегающих домов.

На нефтеперерабатывающих предприятиях в россии это не первый пожар за апрель. Как писал "Телеграф", до этого горела нефтебаза в Белгороде, там же сообщали о детонации боеприпасов. Оба региона — приграничные с Украиной.

Теги:
#Пожар #Брянск #Нефтебаза
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