Нафта з бази у Брянську йшла через тисячі кілометрів та 10 країн (карта)

Через нафтопровід у місті проходять мільйони тонн нафти

У Брянську в росії продовжує горіти нафтобаза, що спалахнула рано вранці 25 квітня. Згідно з останніми повідомленнями росЗМІ вогонь охопив резервуар з 10 тисячами тонн дизельного палива, друге вогнище загоряння місцеві журналісти помітили поряд з військовою частиною 55443. Брянськ — одна з важливих точок у нафтопотоку росії. Російська "Транснефть" перекачує через "Дружбу" близько сотні млн тонн сировини за рік.

Згідно з картою нафтопроводів, вона йде ним до Європи. Нафтопровід налічує 8 тисяч кілометрів труб та є однією з найбільших систем у світі.

З Татарстану вона йде через Самару, Брянськ, після відгалуження на порт у Ленінградській області – на Білорусь. У Мозирі труба розділяється, доставляючи рідке чорне "золото" до Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини.

Компанія "Транснефть-Дружба" контролює російську ділянку. У ній майже 80% належить державі.

Зазначимо, що причини вибуху та пожежі на нафтобазі "Дружба" у Брянську не повідомляються. Відомо, що пожежі надали підвищений пріоритет та евакуювали мешканців прилеглих будинків.

На нафтопереробних підприємствах у росії це не перша пожежа за квітень. Як писав "Телеграф", до цього горіла нафтобаза у Білгороді, там же повідомляли про детонацію боєприпасів. Обидва регіони – прикордонні з Україною.