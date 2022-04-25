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Нафта з бази у Брянську йшла через тисячі кілометрів та 10 країн (карта)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пожежа у Брянську Новина оновлена 25 квітня 2022, 08:42
Пожежа у Брянську

Через нафтопровід у місті проходять мільйони тонн нафти

У Брянську в росії продовжує горіти нафтобаза, що спалахнула рано вранці 25 квітня. Згідно з останніми повідомленнями росЗМІ вогонь охопив резервуар з 10 тисячами тонн дизельного палива, друге вогнище загоряння місцеві журналісти помітили поряд з військовою частиною 55443. Брянськ — одна з важливих точок у нафтопотоку росії. Російська "Транснефть" перекачує через "Дружбу" близько сотні млн тонн сировини за рік.

Згідно з картою нафтопроводів, вона йде ним до Європи. Нафтопровід налічує 8 тисяч кілометрів труб та є однією з найбільших систем у світі.

З Татарстану вона йде через Самару, Брянськ, після відгалуження на порт у Ленінградській області – на Білорусь. У Мозирі труба розділяється, доставляючи рідке чорне "золото" до Латвії, Литви, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини, Угорщини.

Компанія "Транснефть-Дружба" контролює російську ділянку. У ній майже 80% належить державі.

Зазначимо, що причини вибуху та пожежі на нафтобазі "Дружба" у Брянську не повідомляються. Відомо, що пожежі надали підвищений пріоритет та евакуювали мешканців прилеглих будинків.

На нафтопереробних підприємствах у росії це не перша пожежа за квітень. Як писав "Телеграф", до цього горіла нафтобаза у Білгороді, там же повідомляли про детонацію боєприпасів. Обидва регіони – прикордонні з Україною.

Теги:
#Пожежа #Брянськ #Нафтобаза
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