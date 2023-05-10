Знову неспокійна ніч: у росії БПЛА влаштував "переполох" у селі (фото)

У росії за ніч повідомили про два випадки атаки безпілотниками

Ніч та ранок 10 травня в росії пройшли не спокійно. Місцева влада та ЗМІ повідомили про нові атаки "ворожих безпілотників" по території російської федерації. Один інцидент стався у Білгородській області, а другий – у Курській.

Як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, рано-вранці 10 травня в результаті "успішної роботи ППО" безпілотник впав на житловий будинок у селі Толмачево.

За традицією він уточнив, що безпілотник був "ворожим".

Також він опублікував фотографії із наслідками падіння уламків БПЛА.

"Ніхто не постраждав, але є пошкодження газової труби та фасаду будинку. На місці працюють оперативні служби", — йдеться у його повідомленні.

За даними російських ЗМІ, ще один безпілотник упав у селі Ольховатка Бєлгородської області. Там внаслідок вибуху пошкоджено кілька житлових будинків, будівлі бібліотеки та пошти, а також один автомобіль. Про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту не повідомляється.

Раніше "Телеграф" писав про те, що росію продовжують кошмарити невідомі безпілотники.