Снова неспокойная ночь: в рф упавший БПЛА устроил "переполох" в деревне (фото)

В рф за ночь сообщили о двух случаях атаки беспилотниками

Ночь и утро 10 мая в россии прошли не спокойно. Местные власти и СМИ сообщили о новых атаках "вражеских беспилотников" по территории российской федерации. Один инцидент произошел в Белгородской области, а второй — в Курской.

Как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, ранним утром 10 мая в результате "успешной работы ПВО" беспилотник упал на жилой дом в деревне Толмачево.

По традиции он уточнил, что беспилотник был "вражеским".

Также он опубликовал фотографии с последствиями падения обломков БПЛА.

"Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы", — говорится в его сообщении.

По данным российских СМИ, еще один беспилотник упал в селе Ольховатка Белгородской области. Там в результате взрыва повреждены несколько жилых домов, здания библиотеки и почты, а также один автомобиль. О пострадавших или погибших в результате инцидента не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что россию продолжают кошмарить неизвестные беспилотники.