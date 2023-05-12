Зять шойгу засвітився в Луганську – а до цього неслабо посидів у дорогому ресторані (відео та фото)

Блогер похвалився перед знайомими, що повечеряв у Владивостоці на 500 доларів, а потім засвітився у Луганську

Поки російські окупанти скаржаться на чергові невдачі на полі бою, родичі керівництва країни-агресора витрачають великі суми у дорогих ресторанах.

Так зятя російського міністра оборони Сергія Шойгу, блогера Олексія Столярова помітили в одному з ресторанів, де він зі своїми знайомими повечеряв на 43 тисячі рублів (близько 20 тисяч гривень або близько 500 доларів).

Інформацією про це він сам поділився в соцмережі Instagram, а потім відеозапис швидко розлетівся через мережу. Відомо, що вечерю за 43 тисячі рублів він замовив у люксовому ресторані Владивостока "Мільйонка".

До того, як озвучити суму, він запропонував передплатникам вгадати на скільки ж він погуляв.

Примітно, що після цього Столяров засвітився у Луганську, про що він повідомив у своїх соцмережах.

Як повідомлялося раніше, 12 травня в Луганську пролунало два потужні вибухи, один з яких пошкодив нафтосховище, а другий зруйнував приміщення підприємства "Поліпак", яке могло використовуватися росіянами як склад пально-мастильних матеріалів або як ремонтна база. Варто зазначити, що своє відео Столяров записував неподалік місця прильоту.