Зять шойгу засветился в Луганске - а до этого неслабо посидел в дорогом ресторане (видео и фото)

Блогер похвастался перед знакомыми, что поужинал во Владивостоке на 500 долларов, а потом засветился в Луганске

Пока российские оккупанты жалуются на очередные неудачи на поле боя, родственники руководства страны-агрессора тратят крупные суммы в дорогих ресторанах.

Так зятя российского министра обороны сергея шойгу, блогера Алексея Столярова заметили в одном из ресторанов, где он со своими знакомыми поужинал на 43 тысячи рублей (около 20 тысяч гривен или около 500 долларов).

Информацией об этом он сам поделился в соцсети Instagram, а затем видеозапись быстро разлетелась по сети. Известно, что ужин за 43 тысячи рублей он заказал в люксовом ресторане Владивостока "Миллионка".

При этом до того, как озвучить сумму, он предложил подписчикам угадать на сколько же он погулял.

Примечательно, что после этого Столяров засветился в Луганске, о чем он сообщил в своих соцсетях.

Как сообщалось ранее, 12 мая в Луганске прогремело два мощных взрыва, один из которых повредил нефтехранилище, а второй разрушил помещение предприятия "Полипак", который мог использоваться россиянами как склад горюче-смазочных материалов или как ремонтная база. Стоит отметить, что свое видео Столяров записывал неподалеку от места прилета.