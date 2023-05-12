Storm Shadow, ты? В оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы (фото и видео)

Над городом поднимаются столбы дыма

В тылу у оккупантов продолжают греметь взрывы. В этот раз "бавовна" посетила оккупированный Луганск. Очевидцы уже делятся фотографиями с места событий.

Об этом сообщают местные паблики.

Так, по словам очевидцев, в Луганске, который временно занят оккупантами, местные жители услышали сразу несколько мощных взрывов. А после этого в небо стали подниматься огромные столбы дыма.

Некоторые пишут, что перед взрывами слышали звуки, похожие на свист ракет, а предварительным местом для их попадания могли быть промышленные объекты, которые используются врагом.

При этом стоит отметить, что Луганск расположен в более, чем 80 километрах от линии фронта и вполне возможно, что это может быть очередной провокацией россиян, как, например, они часто делают в Донецке, с целью дальнейшего обвинения в этом Украины.

Однако и Украина благодаря нашим союзникам из Великобритании теперь имеет более длинные "руки".

В любом случае подтвердить или опровергнуть факт причастия Украины к этим взрыва могут только в ВСУ, но пока никаких официальных данных по этому поводу не поступало.

Тем временем в сети появляются все новые версии о том, куда могли быть нацелены эти ракеты. Некоторые говорят, что по предварительным данным были поражены нефтехранилища.

Паблики, ссылаясь на предположительные места взрывов говорят, что сейчас горит нефтебаза и завод Полипак, который использовался, как пункт поставок и ремонтная база армии рф.

Позже оккупанты заявили, что взрыв произошел на "Машиностроительном завод "100". Он специализируется на оборудовании для предприятий электронного машиностроения.

На опубликованном видео можно увидеть, что предприятие получило колоссальные повреждения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Крыму раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтебазе.

Также мы сообщали, что под Джанкоем в Крыму новый масштабный пожар.