Кінець "Дружбі"? Євросоюз готує новий потужний удар по економіці росії

Євросоюз може частково перекрити нафтопровід "Дружба"

У Європейському союзі готуються завдати нового удару по економіці росії. Цього разу там запропонували на офіційному рівні припинити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого з’явилися відповідні документи.

У них йдеться про припинення постачання нафти до Польщі та Німеччини. При цьому поставки збережуться до Чехії, Угорщини та Словаччини.

В агентстві уточнили, що Польща та Німеччина спочатку отримували право відступити від антиросійських санкцій ЄС щодо нафти. Їм було офіційно дозволено отримувати нафту північною частиною нафтопроводу. Попри це обидві країни нещодавно відмовилися від російської сировини.

Очікується, що відмова від російської нафти для Польщі та Німеччини буде представлена як один із пунктів в одинадцятому пакеті санкцій ЄС проти росії.

Цікаво, що поляки вже давно наполягали на санкціях проти "Дружби". Таким чином Варшава хотіла розірвати контракт із росіянами.

Раніше "Телеграф" писав, що в "прихованих" документах Пентагону була інформація про те, як росія обходить санкції і скільки ще може фінансувати війну.