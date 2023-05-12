Конец "Дружбе"? Евросоюз готовит новый мощный удар по экономике россии

Евросоюз может частично перекрыть нефтепровод "Дружба"

В Европейском союзе готовятся нанести новый удар по экономике россии. На этот раз там предложили на официальном уровне прекратить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом сообщает Bloomberg, в распоряжении которого появились соответствующие документы.

Речь идет о прекращении поставок нефти в Польшу и Германии. При этом поставки сохранятся в Чехию, Венгрию и Словакию.

В агентстве уточнили, что Польша и Германия изначально получали право отступить от антироссийских санкций ЕС по поводу нефти. Им было официально разрешено получать нефть по северной части нефтепровода. Несмотря на это, обе страны недавно отказались от российского сырья.

Ожидается, что отказ от российской нефти для Польши и Германии будет представлен в качестве одного из пунктов в одиннадцатом пакете санкций ЕС против россии.

Интересно, что поляки уже давно настаивали на санкциях против "Дружбы". Таким образом Варшава хотела расторгнуть контракт с россиянами.

Ранее "Телеграф" писал, что в "скрытых" документах Пентагона была информация о том, как рф обходит санкции и сколько еще может финансировать войну.