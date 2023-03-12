Очередной "удар в спину" путину: Индия приняла важное решение по российской нефти

Индия будет придерживаться потолка цен на нефть из россии

Индия не собирается нарушать западный санкционный режим и намерена соблюдать ограничение на закупку российской нефти по ценам не выше введенного ЕС потолка.

Как информирует Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к правительству Индии, в руководстве страны попросили трейдеров и банки соблюдать введенные Западом правила.

Отмечается, что это произошло после того, как индийские чиновники подробно обсудили вопрос об антироссийских санкциях с коллегами из стран "Большой семерки" в кулуарах саммита G20, который проходил в Дели в начале марта.

Официального комментария правительство Индии не давало.

Как сообщалось ранее, 3 декабря страны ЕС после долгого обсуждения вопроса все же решили ввести потолок цен на российскую нефть на компромиссном уровне 60 долларов за баррель. Хотя Украина настаивала на цене в 30 долларов, некоторые члены ЕС предлагали ввести ограничение на уровне 70 долларов. Сумма, впрочем, будет пересматриваться в будущем.

Это привело к тому, что доходы россии от нефтяной промышленности снизились с 500-600 миллионов долларов в день до 300 млн.