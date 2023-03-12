Черговий "удар у спину" путіну: Індія ухвалила важливе рішення щодо російської нафти

Індія дотримуватиметься стелі цін на нафту з росії

Індія не збирається порушувати західний санкційний режим і має намір дотримуватися обмеження на закупівлю російської нафти за цінами не вищими за введену ЄС стелю.

Як інформує Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до уряду Індії, у керівництві країни попросили трейдерів і банки дотримуватися введених Заходом правил.

Зазначається, що це сталося після того, як індійські чиновники докладно обговорили питання про антиросійські санкції з колегами з країн Великої сімки в кулуарах саміту G20, який проходив у Делі на початку березня.

Офіційного коментаря уряд Індії не давав.

Як повідомлялося раніше, 3 грудня країни ЄС після довгого обговорення питання все ж таки вирішили ввести стелю цін на російську нафту на компромісному рівні 60 доларів за барель. Хоча Україна наполягала на ціні 30 доларів, деякі члени ЄС пропонували запровадити обмеження на рівні 70 доларів. Сума, втім, переглядатиметься у майбутньому.

Це призвело до того, що доходи росії від нафтової промисловості знизилися з 500-600 мільйонів доларів на день до 300 млн.