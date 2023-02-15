Впервые в истории: Израиль отправил первую партию нефти в Европу

Поставки позволят снизить цены на энергоносители во всем мире

Израиль впервые в своей истории начал экспорт нефти в Европу со своего месторождения Кариш, что в восточной части Средиземного моря.

Как сообщает Bloomberg, за разработку месторождения взялась компания Energean из Великобритании. Отмечается, что первая партия нефти была отгружена в понедельник с установки Energean Power.

Эта структура представляет собой гигантское судно, которое используется для разработки газового месторождения Кариш.

При этом ранее его расположение вызывало политические споры, так как оно расположено на некогда спорной морской границе Израиля и Ливана.

Соглашение между этими двумя странами о беспрепятственной добыче ресурсов на этом месторождении было достигнуто лишь в октябре прошлого года, а до этого обе страны высказывали претензии относительно права на добычу и даже угрожали применением силы в случае, если оно начнется.

Длительное время морская граница между странами не была демаркирована, в частности из-за того, что Ливан не признает государство Израиль. Впрочем, добыча ресурсов там позволит извлечь выгоду для обеих стран, в частности за счет продажи нефти в Европу, которая ищет альтернативы поставками из россии, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Месторождение Кариш

Как сообщалось ранее, страны ЕС и "Большой семерки" пришли к согласию в вопросе введения потолка цен на российские нефтепродукты.