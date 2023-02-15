Вперше в історії: Ізраїль відправив першу партію нафти до Європи

Постачання дозволять знизити ціни на енергоносії в усьому світі

Ізраїль вперше у своїй історії почав експорт нафти до Європи зі свого родовища Каріш, що на східній частині Середземного моря.

Як повідомляє Bloomberg, за розробку родовища взялася компанія Energean із Великої Британії. Зазначається, що першу партію нафти було відвантажено у понеділок з установки Energean Power.

Ця структура є гігантським судном, яке використовується для розробки газового родовища Каріш.

При цьому раніше його розташування викликало політичні суперечки, оскільки воно знаходиться на колись спірному морському кордоні Ізраїлю та Лівану.

Угоди між цими двома країнами про безперешкодний видобуток ресурсів на цьому родовищі було досягнуто лише у жовтні минулого року, а до цього обидві країни висловлювали претензії щодо права на видобуток і навіть загрожували застосуванням сили у разі, якщо воно розпочнеться.

Довгий час морський кордон між країнами не був демаркований, зокрема через те, що Ліван не визнає державу Ізраїль. Втім, видобуток ресурсів там дозволить отримати вигоду для обох країн, зокрема шляхом продажу нафти до Європи, яка шукає альтернативи постачанням з росії, а також знизити ціни на енергоносії у всьому світі.

Родовище Каріш

Як повідомлялося раніше, країни ЄС і "Великої сімки" дійшли згоди щодо введення стелі цін на російські нафтопродукти.