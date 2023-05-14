Війна — день 445: окупанти намагаються стримати натиск ЗСУ, черговий ракетний обстріл міст

Оперативно про головне 14 травня

Російське вторгнення в Україну триває 445 днів. ЗСУ демонструють успіхи на Бахмутському напрямку, проте окупанти стягують туди додаткові сили, щоб зміцнити фланги. При цьому багато російських пропагандистів висловилися про те, що активність українських захисників у Бахмута є початком повномасштабного контрнаступу, хоча в Україні поки що стверджують, що воно ще не почалося. Водночас окупанти продовжують ракетний терор і завдають ударів по мирних українських містах.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 14 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти обстрілюють Україну, окрім вибуху в Тернополі ще один був чутний на півночі Києва. Повідомляється про роботу ППО.

З даними за 11 травня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 442: окупанти "пограбують" під Бахмутом від ЗСУ, але продовжують атакувати

Про те, що відбувалося 12 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 443: на сході тривають запеклі бої, тиск на окупантів зростає

Дізнатися про головні події 13 травня можна у публікації: Війна — день 444: ВСУ демонструють успіхи біля Бахмута, а окупанти побоюються оточення