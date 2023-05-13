Росіяни відчують: Зеленський заінтригував заявою про контрнаступ ЗСУ

Наслідки контрнаступу побачать усі

Україна незабаром зробить перші кроки в рамках довгоочікуваного контрнаступу і їх побачать на Заході, а в росії дуже добре відчують.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спілкування із представниками італійських ЗМІ.

"Я знаю, що ми всі дуже мотивовані. Не лише ті, хто знає задум, а й увесь народ", — сказав він.

Президент додав, що Україна веде серйозну підготовку і робитиме дуже серйозні кроки, які побачать у всьому світі та дуже добре відчують окупанти.

Водночас він не став відповідати на запитання, коли розпочнеться український контрнаступ, проте зазначив, що перші важливі кроки будуть зроблені найближчим часом.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ напередодні повідомили, що Україна почала проводити "формуючі операції", тобто бити по складам окупантів та їх командних центрах для підготовки контрнаступу.

У росії ж і зовсім напередодні влаштували істерику щодо "настання ЗСУ по всіх напрямках", що зрештою виявилося передчасною панікою.

Своєю чергою Зеленський заявив, що ЗСУ поки не готові до контрнаступу.