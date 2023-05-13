Багато розмов про контрнаступ: генерал СБУ пояснив, у чому несподівана загроза

У чому небезпека та плюси обговорення теми контрнаступу ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ є довгоочікуваною подією не лише в Україні, а й далеко за її межами. Проте, активне обговорення цієї теми може зіграти як на руку нашій країні, так і проти неї.

Про це розповів ексзаступник голови СБУ, генерал-лейтенант Андрій Кожем’якін, який наразі є заступником командира добровольчого формування територіальної громади Києва "Мрія".

За його словами, на контрнаступ чекають понад 50 країн, які є членами "Рамштайну".

"І всі вони, звичайно, в очікуванні того, коли ж ЗСУ завдадуть цього удару, який називають контрнаступ. Тобто для них подія має бути гучною і зараз. Щоб вони її побачили", — зазначив Кожем’якін.

При цьому генерал каже, що контрнаступ може йти і за іншим сценарієм, поступово і не на тому напрямку, на який всі чекають. Мало того, контрнаступ уже міг розпочатися.

За його словами, все це обговорення може бути корисним для України, так і нашкодити їй. З плюсів Кожем’якін наголошує на тому, що чим активніше обговорюється контрнаступ, тим менше противник розуміє, що відбувається.

"Бо, як правильно один військовий коментатор сказав, це як туман. Туман іде, осідає, і ніхто нічого не бачить. Тобто начебто і тут кажуть, що буде наступ, і там, але ніхто не знає напевно", — зазначив він. він.

При цьому він зазначив, що через ці розмови противник може спробувати видобути справжні плани контрнаступу від іноземних союзників від тих, хто допущений до цієї інформації. Втім, він висловив сподівання, що про справжні плани мало хто знає.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Окупанти планували розстріл 200 депутатів Ради, а під Києвом готували концтабори, — генерал СБУ Андрій Кожем’якін

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не найкращий час для контрнаступу ЗСУ. За словами українського лідера, зараз українська армія потребує озброєння для наступу, але є одне "але".