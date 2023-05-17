В Україну їдуть переговорники з Африки: у Зеленського розповіли, на що чекають

Африканські країни мають мирний план для України, який викликає у країн Заходу "насторожену підтримку"

Під час телефонної розмови Володимира Зеленського із президентом ПАР Сирілом Рамафосою він повідомив про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн.

Це підтвердив прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров у коментарі "РБК-Україна".

"Під час телефонної розмови 13 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса дійсно інформував Володимира Зеленського про намір приїхати до України у складі місії від кількох африканських країн", — розповів Никифоров.

За словами речника, глава України позитивно поставився до ініціативи президента ПАР, він готовий вислухати пропозиції делегації представників африканських країн.

"Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську "формулу миру" та запросити приєднатися до її реалізації", — додав Нікіфоров.

Нагадаємо, раніше Рамафоса заявив, що він від імені країн Африки поговорив з путіним і Зеленським, і український президент і російський диктатор погодилися прийняти місію африканських лідерів з мирної ініціативи. У Вашингтоні, Лондоні, ЄС, за його словами, знають про мирну ініціативу країн Африки щодо України, план отримав "насторожену підтримку".

Як раніше повідомляв "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що різні країни зацікавлені в тому, щоб Україна розпочала переговори з росією, у світі з цього питання "організувалася велика кампанія".