В Украину едут переговорщики из Африки: у Зеленского рассказали, чего ждут

У африканских стран есть мирный план для Украины, который вызывает у стран Запада "настороженную поддержку"

В время телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, он сообщил о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран.

Это подтвердил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии "РБК-Украина".

"Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран", — рассказал Никифоров.

По словам пресс-секретаря, глава Украины положительно отнесся к инициативе президента ЮАР, он готов выслушать предложения делегации представителей африканских стран.

"Владимир Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской "формуле мира" и пригласить присоединиться к ее реализации", — добавил Никифоров.

Напомним, ранее Рамафоса заявил, что он от лица стран Африки поговорил с путиным и Зеленским, и украинский президент и российский диктатор согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. В Вашингтоне, Лондоне, ЕС, по его словам, знают о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".

Как ранее сообщал "Телеграф", секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что различные страны заинтересованы в том, чтобы Украина начала переговоры с росией, в мире по этому вопросу "организовалась большая кампания".