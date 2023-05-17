Ворог стягує додаткові сили на двох напрямках: свіжі карти боїв в Україні

Ворог намагається витіснити українські сили з Бахмута

Російські військові намагаються посилитися в районі Бахмута, аби стабілізувати ситуацію. В самому Бахмуті росіяни все ще мають просування, однак навколо звільнено приблизно 20 кв км території.

Аналітики ISW вважають, що свідчить про те, що російські сили продовжують зосереджувати там наступальні можливості, попри підготовку до потенційних українських контрнаступів. Підкріплення також, ймовірно, покликане посилити здатність вагнерівців швидко захопити решту Бахмута та продемонструвати тактичну перемогу рф перед можливими невдачами під час української контрнаступальної операції.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Бахмут та Мар’їнка лишаються епіцентрами боїв, а наступальні дії ворога фіксують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу здійснено 55 атак.

Карта бойових дій в Україні

Схід України

На Куп’янському напрямку безуспішно наступали в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині. В тій же області на Лиманському напрямку наступали в бік Білогорівки. Ворог активно використовує безпілотники, для посилення позицій на Луганщині перекидають додаткові сили та техніку з Білорусі. Їх перекидають через Ростовську область.

Карта бойових дій в Луганській області

В Бахмуті тривають бої. Окупанти могли посунутися у південно-західному Бахмуті вздовж дороги, яка веде на Хромове. Вагнерівці заявляють, що українські сили контролюють 1,59 кв км міста. Водночас кадри з геолокацією показують, що на 16 травня українські сили досягли незначних успіхів на схід від Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута). Ворог намагається відновити втрачені позиції поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута). Генштаб ЗСУ повідомляє про наступ в бік Іванівського.

Карта бойових дій в Бахмуті

За даними DeepState ворог пробував покращити тактичне положення північніше Авдіївки. Генштаб про наступальні дії не повідомляє, однак дає інформацію про авіаудари та обстріли. Атаки зафіксували на Мар’їнському напрямку наступальні дії були спрямовані на Мар’їнку. Росіяни повідомляють про українські контратаки поблизу Крутої Балки (4 км на північний схід від Авдіївки).

Карта бойових дій в Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує очікувати контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Серед окупантів ширяться підозри один до одного і панічні настрої. Війська рф постійно обстрілюють прифронтову частину, використовуючи в тому числі запальні боєприпаси. На ЗАЕС посилили заходи безпеки та збільшується військова присутність рф.

Лінія фронту в Херсонській області

Лінія фронту в Запорізькій області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 17 травня ворог знову атакував Україну з повітря. В результаті ракетного удару по Миколаєву постраждала жінка.