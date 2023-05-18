"Два сенси, об’єднані однією датою": Зеленський звернувся до українців

Цього дня президент сфотографувався в особливій вишиванці

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. Його щорічно святкують у третій четвер травня. Однак цього року ця дата об’єднала у собі одразу два сенси.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegra-каналі.

"79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!", — написав він.

Глава держави зазначив, що цього дня на ньому особлива вишиванка – з орнаментами, що символізують єдність українського та кримського народів. Зеленський назвав їх символами сили та прагнення жити у своєму будинку.

"Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!", — підсумував президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному подарували незвичайну вишиванку у стилі мілітарі. Перший зразок із колекції представники українського проекту "Вишивка в одязі видатних українців" вирішили вручити саме йому.