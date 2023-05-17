З Днем вишиванки! Красиві картинки до свята українською мовою

У це тепле свято надягніть українську вишиту сорочку та привітайте близьких

Щорічно у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. Це не офіційне, але всесвітнє свято. В 2023 році дата випала на 18 число. Під час повномасштабної російсько-української війни свято набуло особливого значення, враховуючи боротьбу нашого народу за свободу, суверенітет та ідентичність.

Вишиванку не дарма часто називають генетичним кодом і душею нації. Наші пращури вірили, що цей національний одяг є оберегом і певним захистом. Тож не дивно, що українській вишитій сорочці присвячено окрему дату. Хоча свято не є офіційним, воно дуже полюбилося українцям. У цей день люди вдягають національний одяг на роботу, роблять гарні світлини, влаштовують паради вишиванок і вітають один одного.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок з Днем вишиванки. Обирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет і пересилайте рідним і друзям.

З Днем вишиванки 2023 (картинки)

Гарні картинки до Дня вишиванки 18 травня на будь-який смак. Привітайте барвистою листівкою всіх, кого забажаєте. У це свято є нагода ще раз об’єднатися всім українцям і пишатися Україною та нашим народом.

Привітання з Днем вишиванки 2023 (відео)

Вишиті сорочки вже давно стали частиною сучасних образів. Особливі вишиванки у своєму гардеробі мають президент Володимир Зеленський з першою леді, а також головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Телеграф" розповідав, які вишиванки носять перші особи держави.