Українці у захваті від нової вишиванки Зеленського: чим вона особлива (фото, відео)

Що відомо про вишиванку президента

Вранці 16 квітня президент України Володимир Зеленський привітав мешканців нашої країни з Великоднем, а українці звернули увагу на те, що при цьому він був одягнений у вишиванку із символами Київської Русі.

Відомо, що ця вишиванка створена брендом "Етнодім" і, як зазначено на сайті компанії, її вартість становить 4200 гривень.

Сама сорочка виготовлена у техніці "гладь", а прикрашена вона символами Київської Русі. Зокрема на ній можна побачити тризуб, герб князівства Володимира Великого, символ мужності та боротьби у вигляді двох мечів, а також гілка калини та пшениці.

Вишиванка, як у Зеленського

Значення символів

Конкретну сорочку на Зеленському помітили вперше, хоча у нього є і схожі. Наприклад, на Різдво він з’явився у вишиванці із зображенням танків. Така модель виробляється українською компанією Indposhiv.

Як повідомлялося раніше, частина українських християн святкує Великдень 16 квітня. Цього року через обмеження воєнного часу в Києві традиційне освячення пасок і кошиків почалося трохи пізніше за звичайний, крім того, проблем додала дощова погода. Однак, попри це, десятки киян вранці прийшли до церкви, щоб взяти участь у великодньому богослужінні.