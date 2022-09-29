Їх носять Дженніфер Лопес та Біллі Айліш: чому вишиванки - це круто і вони такі популярні за межами України

Сучасний український одяг доречний усюди

Народний одяг — це важливий елемент нашої культури, який несе великий сенс і розкриває українську ментальність. Сьогодні вишиванка існує не тільки на старовинних фото українців, вона не є тільки експонатом історичних музеїв. Зараз наше національне вбрання робить кроки у майбутнє та прогресує разом з нашою свідомістю. А сучасна українська етніка популярна далеко за межами України.

Цінність українського вбрання не зникла, проте його зовнішній вигляд та традиції змінюються. Тепер народний одяг все частіше з’являється у новому, переосмисленому вигляді. Ми продемонструємо це прикладом модних колекцій, де дизайнери використовують український національний костюм як джерело натхнення.

Традиційний артсезон у центрі Києва присвятили народному побуту

Цієї осені київський ЦУМ оформив свої вітрини за мотивами української народної спадщини. Команда універмагу присвятила багато часу дослідженню історичних архівів, а натхненником для створення колекції послугував Музей Гончара. Зрештою були зібрані унікальні предмети культурної творчості, а деякі окремі деталі відтворені вручну сучасними ремісниками. Оформлювачі використовували предмети з різних куточків України, аби відобразити ідею єдності.

"Ми щасливі, що колекція Музею Івана Гончара надихнула команду ЦУМу. Цей проєкт елегантно й вишукано зав'язує цікавий діалог минулого із сучасним. Як бачимо, традиційна культура не вичерпує себе із часом, вона залишається джерелом і фундаментом, вона як ніщо інше нагадує нам про самих себе", – коментує Петро Гончар, директор Музею Івана Гончара.

Дизайнери надихаються мужністю українців на тлі неймовірних жахів війни

LITKOVSKA — це бренд одягу, який полюбляє перша леді України. Одна з колекцій була натхненна українським духом та витримкою. Це і стало основним лейтмотивом усіх представлених образів. Колекція поєднує традиційну українську вишивку та оммаж військової форми як данину пошани всім, хто боронить Україну. Дизайнерка створила колекцію мінімалістичних елегантних виробів з акцентом на деталізованому декорі. Зокрема Лілія Літковська, яка недавно вийшла заміж, використала денім у поєднанні з жовтим кольором, що нагадує український прапор.

Колекція поєднує традиційну українську вишивку та оммаж військової форми

"З лютого 2022 року кожен українець став воїном: хтось взяв до рук зброю, а хтось продовжує воювати по-своєму – жертвуючи гроші військовим та благодійним організаціям, готуючи їжу для бійців, шиючи маскувальні сітки чи організовуючи волонтерство. Люди ходять на роботу і гарно одягаються, але, тим не менш, вони теж воюють. Все тому, що війна стосується всіх. Захоплення духом і силою цих людей, культурою, яка їх виховала, стало головним мотивом цілої колекції", — прокоментувала майстриня.

Колажі зі світовими знаменитостями, які підтримали українців

Зараз нас підтримують багато впливових людей, адже вони вражені вчинками окупантів. Аліна Пономаренко вирішила креативно віддячити нашим закордонним друзям. Використовуючи вирізки українських орнаментів та національного одягу, вона створює гарні колажі з тими, хто словом і ділом допомогли українцям. Усе, що дизайнерка застосовує для створення своїх шедеврів, — фото знаменитостей, деякі знання у графічному дизайні та багату візуальну фантазію.

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"Ми всі наче опинилися в просторі, де неможливо виміряти час, ніби у нас не працюють годинники й хронометри. А працюють витримка і волонтери. На перший погляд, порожнеча, але, якщо придивитися, це момент, з якого починається день. Невловима мить початку великих і вагомих процесів. Підтримуйте себе, турбуйтесь про себе, споглядайте природу — дозвольте їй обійняти вас своєю красою та спокоєм."

Такий одяг не вимагає додаткових прикрас, він є самодостатнім

Український бренд Etnodim презентував різноманітні вишиті сорочки та сукні, які можна носити щодня в повсякденному гардеробі. Колекція відображує спокій та простоту. Цей одяг не вимагає додаткових прикрас, він є цілісним та самодостатнім. Лляні блузи мають рослинні орнаменти, як посилання до зв’язку з природою, що так необхідно у ці непрості часи. Спільно з фотографом Степаном Лісовським було відтворено ідею існування з усім, що нас оточує.

Вишиті сорочки та сукні можна носити щодня

Видатні особистості у вишитому вбранні — це не рідкість

Наш народний одяг завжди мав певну популярність, втім зараз це й політичний акт підтримки українців: нашої культури, нашої моди, нашої індивідуальності. Все частіше у світ виходять зірки, що вдягнені у вишиту сорочку з українським орнаментом. З них Адель, Мей Маск, Дженніфер Лопес, Біллі Айліш.

Адель

Дженніфер Лопес та Мей Маск

У вишиванці фотографувався й легендарний Джим Моррісон, лідер гурту The Doors. Цю символічну річ йому подарував американський художник українського походження Енді Воргол. Він купив її у нью-йоркській етнокрамниці.

Джим Моррісон

Ми віримо, що наш народний одяг й надалі буде зберігати свою актуальність. Український арт в одязі може бути і повсякденністю, і святковим вбранням. Тобто буде доречним на звичайній прогулянці або в офіс. Народне вбрання можна одягти на побачення чи фотосесію.

Український одяг — це завжди органічно, тож одягайте його частіше. Треба створювати культуру тут і зараз, робити її прикладом для сучасності.