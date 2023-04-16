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У Києві святкують Великдень: віряни збираються до церкви з самого ранку (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Віряни зібралися освятити великодні кошики Новина оновлена 16 квітня 2023, 08:33
Віряни зібралися освятити великодні кошики. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Великдень — важливе свято в християнській традиції, його здебільшого святкують із рідними

Частина українських християн святкує Великдень 16 квітня. В багатьох соборах та церквах освячення пасок та великодніх кошиків почалося ще напередодні, одна попри дощову погоду в Києві десятки киян вранці у неділю прийшли до церкви.

Кореспондент "Телеграфу" відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Після Великоднього богослужіння тут триває освячення кошиків.

Кошики прикрашають квітами
Кошики прикрашають квітами
Господині дбайливо пекли паски
Господині дбайливо пекли паски
Обов'язковий атрибут коризини - свічка
Обов'язковий атрибут коризини - свічка
Прихожани прийшли святити попри ранню годину
Прихожани прийшли святити попри ранню годину
У Києві погода не найсприятливіша
У Києві погода не найсприятливіша
Триває освячення
Триває освячення
Люди освячують і йдуть додому
Люди освячують і йдуть додому
Великодній кошик
Великодній кошик

Особливості святкуванню додає спалена російська техніка, що виставлена на площі поруч. Українці ідучи до церкви бачать, якою ціною дається можливість зустріти Воскресіння Господнє вдома.

Святити приходять і захисники
Святити приходять і захисники
Люди уважно роздивляються ворожу техніку
Люди уважно роздивляються ворожу техніку
Або просто йдуть до храму
Або просто йдуть до храму
Ціна волі
Ціна волі
Багато молоді на освяченні
Багато молоді на освяченні
Після освячення йдуть додому
Після освячення йдуть додому

Освятити паски пришли дуже багато молодих людей. Приходять і з дітьми, не дивлячись на погану погоду.

Молодь йде на освячення
Молодь йде на освячення
Час розговлятися
Час розговлятися
Відвідування церкви на Великдень
Відвідування церкви на Великдень
В самому соборі можна помолитися за близьких та перемогу
В самому соборі можна помолитися за близьких та перемогу

У Києві на час Великодня не змінювали комендантську годину і вона тривала до 5 ранку. Задля безпеки вірян в столиці посилили заходи безпеки — біля кожного храму, де проводять освячення та богослужіння чергують правоохоронці.

Освячення великодніх кошиків
Освячення великодніх кошиків
Кожен кошик особливий
Кожен кошик особливий

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців попередили про небезпеку ракетного удару на свята. У Великодню ніч окупанти поцілили по Запоріжжю та церкві в Запорізькій області.

Теги:
#Київ #Великдень #Свято-Михайлівський Золотоверхий собор