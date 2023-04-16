У Києві святкують Великдень: віряни збираються до церкви з самого ранку (фото, відео)
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Великдень — важливе свято в християнській традиції, його здебільшого святкують із рідними
Частина українських християн святкує Великдень 16 квітня. В багатьох соборах та церквах освячення пасок та великодніх кошиків почалося ще напередодні, одна попри дощову погоду в Києві десятки киян вранці у неділю прийшли до церкви.
Кореспондент "Телеграфу" відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Після Великоднього богослужіння тут триває освячення кошиків.
Особливості святкуванню додає спалена російська техніка, що виставлена на площі поруч. Українці ідучи до церкви бачать, якою ціною дається можливість зустріти Воскресіння Господнє вдома.
Освятити паски пришли дуже багато молодих людей. Приходять і з дітьми, не дивлячись на погану погоду.
У Києві на час Великодня не змінювали комендантську годину і вона тривала до 5 ранку. Задля безпеки вірян в столиці посилили заходи безпеки — біля кожного храму, де проводять освячення та богослужіння чергують правоохоронці.
Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" розповідав, що українців попередили про небезпеку ракетного удару на свята. У Великодню ніч окупанти поцілили по Запоріжжю та церкві в Запорізькій області.