У Києві святкують Великдень: віряни збираються до церкви з самого ранку (фото, відео)

Великдень — важливе свято в християнській традиції, його здебільшого святкують із рідними

Частина українських християн святкує Великдень 16 квітня. В багатьох соборах та церквах освячення пасок та великодніх кошиків почалося ще напередодні, одна попри дощову погоду в Києві десятки киян вранці у неділю прийшли до церкви.

Кореспондент "Телеграфу" відвідав Свято-Михайлівський Золотоверхий собор. Після Великоднього богослужіння тут триває освячення кошиків.

Кошики прикрашають квітами Господині дбайливо пекли паски Обов'язковий атрибут коризини - свічка

Прихожани прийшли святити попри ранню годину У Києві погода не найсприятливіша Триває освячення

Люди освячують і йдуть додому Великодній кошик

Особливості святкуванню додає спалена російська техніка, що виставлена на площі поруч. Українці ідучи до церкви бачать, якою ціною дається можливість зустріти Воскресіння Господнє вдома.

Святити приходять і захисники Люди уважно роздивляються ворожу техніку Або просто йдуть до храму

Ціна волі Багато молоді на освяченні Після освячення йдуть додому

Освятити паски пришли дуже багато молодих людей. Приходять і з дітьми, не дивлячись на погану погоду.

Молодь йде на освячення Час розговлятися Відвідування церкви на Великдень В самому соборі можна помолитися за близьких та перемогу

У Києві на час Великодня не змінювали комендантську годину і вона тривала до 5 ранку. Задля безпеки вірян в столиці посилили заходи безпеки — біля кожного храму, де проводять освячення та богослужіння чергують правоохоронці.

Освячення великодніх кошиків Кожен кошик особливий

Фото, відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що українців попередили про небезпеку ракетного удару на свята. У Великодню ніч окупанти поцілили по Запоріжжю та церкві в Запорізькій області.