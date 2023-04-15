"Їм вистачить і кількох годин": у ЗСУ оцінили ризики масованого удару на Великдень

росіяни не завдавали масованих ракетних ударів по Україні вже більше місяця

Українцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги на Великдень, бо для росіян немає нічого святого. Не виключено, що навіть у таке велике свято окупанти завдадуть ракетного удару по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За словами спікера, ворог посилив психологічний та вогневий тиск на населення нашої країни, а загострення ситуації може статися саме у святкові дні.

Вона зазначається, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося порівняно з минулою добою. Також ворог вивів у морі ще два підводні ракетоносії. Загалом на пускових позиціях знаходяться 8 "Калібрів".

"Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно", — додала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин росія не завдає масованих ударів по Україні вже більше місяця.