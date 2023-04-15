"Їм вистачить і кількох годин": у ЗСУ оцінили ризики масованого удару на Великдень
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росіяни не завдавали масованих ракетних ударів по Україні вже більше місяця
Українцям не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги на Великдень, бо для росіян немає нічого святого. Не виключено, що навіть у таке велике свято окупанти завдадуть ракетного удару по Україні.
Про це в ефірі телемарафону заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами спікера, ворог посилив психологічний та вогневий тиск на населення нашої країни, а загострення ситуації може статися саме у святкові дні.
Вона зазначається, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшилося порівняно з минулою добою. Також ворог вивів у морі ще два підводні ракетоносії. Загалом на пускових позиціях знаходяться 8 "Калібрів".
"Ситуація в морі може змінитися дуже оперативно. Їм буде достатньо кілька годин для того, щоб збільшилася кількість ракетоносіїв, тому слідкувати за нею потрібно постійно", — додала вона.
Раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин росія не завдає масованих ударів по Україні вже більше місяця.