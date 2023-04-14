Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому масових ракетних ударів по Україні немає понад місяць

Щодо масованих ракетних ударів … Останній масований ракетний удар по території України було проведено 9 березня 2023 року. У ході цього удару було використано 68 ракет авіаційного та морського базування.

І ось більше ніж місяць росія не здійснює таких ударів.

Але це не говорить про те, що в неї закінчилися ракети — аж ніяк. Російський ВПК продовжує виробництво основної ракетної номенклатури Х-101, Х-59, Х-31, Х-38, КРМБ "Калібр" та інші. Загальний показник поповнення боєкомплекту у них становить 2-5 ракет тієї чи іншої номенклатури на добу.

Тобто, залежно від постачання контрабандних запчастин, обсяги виробництва можуть становити від 60 до 150 ракет на місяць. Але в основному в меншу сторону, ніж більшу, оскільки ці поставки займають більше часу і не завжди здійснюються в строк, а залежність від них критична.

А тому ми зараз можемо спостерігати, найімовірніше, два явища. Перше — це накопичення БК, з урахуванням його розтрати за 2022 рік. Друге – зміна пріоритетів. Не виключаю, що РОВ усвідомили безперспективність ударів по енергетичній інфраструктурі та перебирають варіанти, обирають нові цілі.

Власне розслаблятися дуже рано. Тим більше, що в окупантів завжди спрацьовують маніакальні інстинкти на свята та дати. Великдень, 1 травня, 2 травня, 9 травня… Тригерів, які активізують їхню терористичну ментальність безліч.

Джерело: пост Коваленка в Telegram