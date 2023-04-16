Укр

В Киеве празднуют Пасху: верующие собираются в церковь с самого утра (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1063
Верующие собрались освятить пасхальные корзины Новость обновлена 16 апреля 2023, 08:33
Верующие собрались освятить пасхальные корзины. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Пасха — важный праздник в христианской традиции, его в большинстве своем празднуют с родными

Часть украинских христиан празднует Пасху 16 апреля. Во многих соборах и церквях освящение куличей и пасхальных корзин началось еще накануне, одна, несмотря на дождливую погоду в Киеве, десятки киевлян утром в воскресенье пришли в церковь.

Корреспондент "Телеграфа" посетил Свято-Михайловский Златоверхий собор. После Пасхального богослужения здесь проходит освящение корзин.

Корзины украшают цветами
Корзины украшают цветами
Хозяйки бережно пекли куличи
Хозяйки бережно пекли куличи
Обязательный атрибут корзины – свеча
Обязательный атрибут корзины – свеча
Прихожане пришли святить несмотря на ранний час
Прихожане пришли святить несмотря на ранний час
В Киеве погода не самая благоприятная
В Киеве погода не самая благоприятная
Продолжается освящение
Продолжается освящение
Люди освящают и идут домой
Люди освящают и идут домой
Пасхальная корзина
Пасхальная корзина

Особенности празднованию добавляет сожженная российская техника, которая выставлена на площади рядом. Украинцы, идя в церковь, видят, какой ценой дается возможность встретить Воскресение Господне дома.

Святить приходят и защитники
Святить приходят и защитники
Люди внимательно рассматривают вражескую технику
Люди внимательно рассматривают вражескую технику
Или просто идут в храм
Или просто идут в храм
Цена воли
Цена воли
Многие молодые на освящении
Многие молодые на освящении
После освящения уходят домой
После освящения уходят домой

Освятить пояса пришли очень многие молодые люди. Приходят и с детьми, несмотря на плохую погоду.

Молодежь идет на освящение
Молодежь идет на освящение
Пора разговляться
Пора разговляться
Посещение церкви на Пасху
Посещение церкви на Пасху
В самом соборе можно помолиться о близких и победе
В самом соборе можно помолиться о близких и победе

В Киеве на время Пасхи не меняли комендантский час и он длился до 5 утра. В целях безопасности верующих в столице ужесточились меры безопасности — возле каждого храма, где проводят освящение и богослужение дежурят правоохранители.

Освящение пасхальных корзинок
Освящение пасхальных корзинок
Каждая корзина особенная
Каждая корзина особенная

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев предупредили об опасности ракетного удара по праздникам. В Пасхальную ночь оккупанты попали по Запорожью и церкви в Запорожской области.

Теги:
#Киев #Великдень #Свято-Михайловский Златоверхий собор