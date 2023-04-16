В Киеве празднуют Пасху: верующие собираются в церковь с самого утра (фото, видео)

Пасха — важный праздник в христианской традиции, его в большинстве своем празднуют с родными

Часть украинских христиан празднует Пасху 16 апреля. Во многих соборах и церквях освящение куличей и пасхальных корзин началось еще накануне, одна, несмотря на дождливую погоду в Киеве, десятки киевлян утром в воскресенье пришли в церковь.

Корреспондент "Телеграфа" посетил Свято-Михайловский Златоверхий собор. После Пасхального богослужения здесь проходит освящение корзин.

Корзины украшают цветами Хозяйки бережно пекли куличи Обязательный атрибут корзины – свеча

Прихожане пришли святить несмотря на ранний час В Киеве погода не самая благоприятная Продолжается освящение

Люди освящают и идут домой Пасхальная корзина

Особенности празднованию добавляет сожженная российская техника, которая выставлена на площади рядом. Украинцы, идя в церковь, видят, какой ценой дается возможность встретить Воскресение Господне дома.

Святить приходят и защитники Люди внимательно рассматривают вражескую технику Или просто идут в храм

Цена воли Многие молодые на освящении После освящения уходят домой

Освятить пояса пришли очень многие молодые люди. Приходят и с детьми, несмотря на плохую погоду.

Молодежь идет на освящение Пора разговляться Посещение церкви на Пасху В самом соборе можно помолиться о близких и победе

В Киеве на время Пасхи не меняли комендантский час и он длился до 5 утра. В целях безопасности верующих в столице ужесточились меры безопасности — возле каждого храма, где проводят освящение и богослужение дежурят правоохранители.

Освящение пасхальных корзинок Каждая корзина особенная

Фото, видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцев предупредили об опасности ракетного удара по праздникам. В Пасхальную ночь оккупанты попали по Запорожью и церкви в Запорожской области.