"Им будет достаточно и пары часов": в ВСУ оценили риски массированного удара на Пасху

россияне не наносили массированных ракетных ударов по Украине уже больше месяца

Украинцам не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги на Пасху, так как для россиян нет ничего святого. Не исключено, что даже в такой большой праздник оккупанты нанесут ракетный удар по Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам спикера, враг усилил психологическое и огневое давление на население нашей страны, а обострение ситуации может произойти именно в праздничные дни.

Она отмечается, что корабельная группировка врага в Черном море увеличилась по сравнению с минувшими сутками. Также враг вывел в море еще два подводных ракетоносителя. В общей сложности на пусковых позициях находится 8 "Калибров".

"Ситуация в море может измениться очень оперативно. Им будет достаточно несколько часов для того, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно", — добавила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам россия не наносит массированные удары по Украине уже больше месяца.