Ракетный удар на Пасху: в ВСУ оценили вероятность массированного обстрела

В ВСУ предупредили граждан о возможном массированном ударе

На Пасху, как и в любой другой день, украинцы не должны игнорировать оповещения о воздушной тревоге. При этом украинские силы ПВО находятся в готовности отражать ракетные удары противника.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

По словам генерал-лейтенанта, от оккупантов можно ожидать всего, чего угодно.

"У нас готовится система ПВО. Мы принимаем меры по ее маневру, выдвижению на те или иные направления. Враг не оставил своих коварных замыслов. Но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий", — сказал Наев.

Командующий ОС ВСУ подчеркнул, что его подчиненные сделают все, чтобы враг не помешал украинскому народу отпраздновать Пасху.

Напомним, что последний массированный обстрел Украины был зафиксирован 9 марта.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему массовых ракетных ударов по Украине нет больше месяца. По его словам, это может быть вызвано двумя причинами.