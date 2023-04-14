Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему массовых ракетных ударов по Украине нет больше месяца

Относительно массированных ракетных ударов… Последний массированный ракетный удар по территории Украины был проведён 9 марта 2023. В ходе этого удара было использовано 68 ракет авиационного и морского базирования.

И вот, больше месяца россия не осуществляет таких ударов.

Но это не говорит о том, что у неё закончились ракеты — отнюдь. Российский ВПК продолжает производство основной ракетной номенклатуры Х-101, Х-59, Х-31, Х-38, КРМБ "Калибр" и прочие. Общий показатель пополнения боекомплекта у них составляет 2-5 ракет той или иной номенклатуры в сутки.

То есть, в зависимости от поставок контрабандных запчастей, объёмы производства могут составлять от 60 до 150 ракет в месяц. Но в основном в меньшую сторону, чем большую, поскольку поставки эти занимают больше времени и не всегда осуществляются в срок, а зависимость от них критическая.

А потому, мы сейчас можем наблюдать, вероятнее всего, два явления. Первое — это накопление БК, с учётом его растраты за 2022-й год. Второе — смена приоритетов. Не исключаю, что РОВ осознали бесперспективность ударов по энергетической инфраструктуре и перебирают варианты, выбирают новые цели.

Собственно, расслабляться очень рано. Тем более, что у оккупантов всегда срабатывают маниакальные инстинкты на праздники и даты. Пасха, 1 мая, 2 мая, 9 мая… Триггеров, активизирующих их террористическую ментальность множество.

Источник: пост Коваленко в Telegram