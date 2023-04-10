Будет ли ракетный удар по Украине на Пасху: в ВСУ дали ответ

Ракетного удара можно ждать не только на Пасху

ВСУ готовятся к тому, что россияне могут нанести новый массированный ракетный удар в любой момент, в том числе и на Пасху.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире единого марафона новостей, украинцы должны быть готовыми к тому, что ракетный удар может произойти в любой момент.

При этом он отметил, что в Украине многие уже отпраздновали Пасху.

"Страна, использующая религию как оружие массового поражения, на сегодняшний день я так называю Московский патриархат, может сделать это (обстрел, — ред.) и на Пасху, а может и нет", — сказал Игнат.

Говоря о признаках подготовки ракетного удара россиянами, спикер ВС ВСУ подчеркнул, что таковые наблюдаются постоянно, это можно увидеть и в действиях их кораблей и в ситуации на аэродромах, где находится стратегическая авиация.

Игнат добавил, что оккупанты рассредоточили свою стратегическую авиацию, однако благодаря информации от партнеров у ВСУ есть понимание о том, что происходит на аэродромах и есть ли возле самолетов ракеты.

"Мы должны быть в готовности и должны защищать страну в любое время", — сказал он.

Как сообщалось ранее, согласно подсчетам россия с 24 февраля 2022 года запустила по территории Украины около 4750 ракет разной дальности на суму 16 млрд долларов.