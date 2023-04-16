россия на Пасху обстреляла церковь в Запорожской области

Для врагов нет разницы по чему стрелять

Российские оккупанты в Пасхальную ночь нанесли удар по Запорожью и области. Предварительно обошлось без жертв. Враг попал в церковь в Камышевахе. Службы в нем не было.

Об этом сообщил глава ЗОВА Юрий Малашко. По его данным, пострадали и дома поблизости. В Запорожье российские захватчики попали в зеленую зону. Последствия устанавливают специалисты и и.о. мэра города Анатолий Куртев отметил, что пострадавших нет.

Враг планомерно обстреливает Камышеваху — о разрушениях или пострадавших по этому направлению сообщают чуть ли не каждый день. Многие дома в поселке разрушены — он находится на Ореховском направлении, где враг часто применяет артиллерию.

Камышеваха Запорожской области на карте

Ранее "Телеграф" сообщал о рисках для украинцев на Пасху — враг может нанести массированную атаку. Военные призывают не пренебрегать сигналами тревоги. Среди последних преступлений оккупантов — обстрел Славянска. По последним данным, погибли восемь человек и 21 ранен. Враг попал обстрелом в многоэтажный дом. Под его обломками могут до сих пор оставаться люди.