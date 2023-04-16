Воскресение Христово 2023: что можно есть и категорически запрещено делать на Пасху

С завершением Великого поста заканчиваются и строгие ограничения в еде

Вот и наступил самый важный православный праздник в 2023 году — Светлое Христово Воскресение, или Пасха. Ему предшествовали долгий Великий пост и Страстная седмица.

Верующие в этот день прославляют знаменательное событие, о котором говорится в библейских писаниях: воскрешение Спасителя человечества Иисуса Христа. Издавна у разных ветвей христианства отличаются даты празднования, поэтому христиане западного обряда отпраздновали Пасху неделей ранее, то есть 9 апреля.

Пасха 2023: что можно делать в этот день

Еще в Страстную субботу вечером в храмах проводится Пасхальная служба, а после наступления полуночи начинается торжественное богослужение — Пасхальная заутреня. До восхода солнца священники должны освятить все пасхальные корзины, которые были принесены христианами: в них верующие кладут писанки и крашенки, паски, мясные продукты, сыр, масло, соль, пирожки и тому подобное.

После посещения храма христиане всей семьей собираются за праздничным столом, чтобы угоститься освященными продуктами и другими вкусными блюдами. Застолье начинается с молитвы, а потом все по очереди бьются пасхальными яйцами, проверяя, чье крепче. Вместо обычного "Добрый день!" на Пасху говорят: "Христос Воскрес!", а в ответ слышат: "Воистину Воскрес!".

Что нельзя делать 16 апреля на Пасху

Шить, вязать, вышивать и заниматься работой по дому и на огороде.

Грустить, ссориться, ругаться и сквернословить.

Выбрасывать то, что было освящено в храме. Его лучше сжечь или прикопать в землю.

Поминать усопших и посещать кладбища.

Венчаться.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в апреле 2023 года. На этот месяц приходились не только Благовещение, Вербное воскресенье и светлая Пасха, но и Радоница (так называемые "Проводы").

Также "Телеграф" сделал подборку лучших поздравлений с Пасхой-2023 в открытках и картинках, которые можно отправить нашим защитникам из ВСУ в этот великий праздник.