Три главные молитвы на Пасху 2023: как правильно молиться о счастье, здоровье и исцелении души и тела

Эти сильные молитвы способны творить чудеса

Вот и наступил один из главных христианских праздников года — Пасха. Она считается самым радостным и светлым праздником из всех, ведь символизирует вечную жизнь. В этот день верующие вспоминают о Сыне Божьем — Иисусе Христе, который когда-то был распят и умер на кресте за грехи человечества. Но поскольку через три дня Иисус воскрес, люди и по сей день радостно отмечают этот день и прославляют Творца.

В этот день принято еще с ночи идти в храмы на праздничную службу и освящать корзину с пасочками и пасхальными яйцами. Также на Светлое Воскресение Христово нужно искренне молиться — как в церкви, так и дома, и не только перед тем, как разговеться утром. Молитвы на Пасху верующие читают в течение всего дня. Какие именно молитвы имеют особую силу в этот день и какие три главные молитвы нужно читать на Пасху, рассказывает "Телеграф".

Воскресная молитва

Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех жизнь даровал. (трижды) Воскресение Христово видя, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение твое поем и славим: ты бо еси Бог наш, кроме тебя другого не знаем, имя твое именуем. Придите все верные, поклонимся святому Христовому воскресению: се бо Крестом пришла радость всему миру. Всегда благословляя Господа, поем воскресение Его: ибо перетерпев распятие, смертью смерть разрушил. (трижды)

Пасха молитва об исцелении

Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. При царе Мануиле Комнине. При лавре его золотой, служил Господу Богу Лука Христоверг святой. В канун Пасхи святой в золотой лавре Одигитрия, Матерь Божья, явилась двум слепцам. Привела она его во Влахернский храм. Ангелы, херувимы, серафимы спели, слепые перед матушкой Одигитрией прозрели. Эту молитву святые рутцы писали. Все 40 святых ее благословляли. Поистине! Сам Господь сказал: "Кто эту молитву прежде Пасхи прочтет, тот с помощью ее от трех смертей уйдет". Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва на Пасху на удачу и защиту от зла

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В воскресенье Иисус Христос воскрес, людям всем большую надежду и радость даровав. Отныне Господа нашего все христиане прославляют, слава о нем распространяется от земли до небес. Силою своею и милостью своею неизмеримой он сегодня нас рабов Божиих оберегает и заботится о нас. Слышит он наши молитвы и все их принимает, от всяких бед спасает. Услышь и меня, Господи, помоги мне, спаси меня и огради меня от бед и несчастий. Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

"Телеграф" также подготовил для вас лучшие поздравления со светлой Пасхой 2023. В этом году особенно важно поздравить всех своих родных, близких и людей, которые вам небезразличны, ведь в столь сложные времена поддержка и вера в светлое будущее — чрезвычайно важны!