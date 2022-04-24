Поздравления с Пасхой 2022 с пожеланиями мира: открытки и картинки

Теплые слова на самый добрый и светлый весенний праздник Пасху для вас и ваших близких.

Пасха или Светлое Христово Воскресение — это один из самых важных христианских праздников, который установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Это центральное событие всей библейской истории. Отметим, что праздник не имеет постоянной даты, и каждый год отмечается в разное время. В 2022-м году православные восточного обряда отмечают праздник 24 апреля.

"Телеграф" собрал самые красивые короткие поздравления с Пасхой, которые непременно подарят праздничную атмосферу вашим друзьям и близким.

Поздравления с Пасхой 2022: картинки и открытки

Поздравления с Пасхой 2022: стихи и проза

Желаем в жизни Божьей благодати, Здоровья, света, мира и добра! Творите, помогайте, созидайте, В день Пасхи пусть звонят колокола!

Пусть на этом свете останется все только самое доброе, искренное и прекрасное. Пусть мир будет чудесным и любящим каждого из нас. Самое главное для любого гражданина — это мир и благополучие. Пусть все вопросы решаются исключительно мирным путем. Желаю, чтобы верными спутниками были доброта, позитив и радость. Любите друг друга, цените и уважайте!

Святое Воскресение пришло! Как на душе спокойно и светло! Пусть будет жизнь на радости щедра! Полна тепла, надежды и добра!

Очень жаль, что в современном цивилизованном мире до сих пор случаются войны и военные конфликты. Давайте в этот день все откажемся от любой агрессии и начнем решать разногласия мирно и спокойно. В международный день Мира я желаю мира и понимания. С праздником!

Напомним, Министерство культуры и информационной политики сообщило о трансляциях Пасхальных служб, которые будут 24 апреля показаны в эфире национального марафона новостей #UA разом и онлайн.

Как писал "Телеграф", в Украине на Пасху в относительно безопасных населенных пунктах храмы будут продолжать работу. Однако время проведения праздничных богослужений должно быть согласовано с комендантским часом.