Три головні молитви на Великдень 2023: як правильно молитися за щастя, здоров’я та зцілення душі і тіла

Ці сильні молитви здатні творити дива

От і настало одне з головних християнських свят року — Великдень. Воно вважається найбільш радісним та найсвітлішим святом з-поміж усіх, адже символізує вічне життя. В цей день віряни згадують про Сина Божого — Ісуса Христа, який колись був розіп'ятий і загинув на хресті за гріхи людства. Та оскільки через 3 дні Ісус воскрес, люди й донині радісно відзначають цей день і прославляють Творця.

Цього дня заведено ще з ночі йти до храмів на святкову службу й освячувати кошик із пасочками та крашанками. Також на Світле Воскресіння Христову потрібно щиро молитися — як у церкві, так і вдома, і не лише перед тим, як розговітися вранці. Молитви на Великдень віряни читають протягом усього дня. Які саме молитви мають особливу силу у цей день і які три головні молитви потрібно читати на Великдень, розповідає "Телеграф".

Воскресна молитва

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і сущим у гробах, життя дарував. (тричі) Воскресіння Христове бачивши, поклонімось святому Господу Ісусу, єдиному безгрішного. Хресту твоєму поклоняємося, Христе, і святе воскресіння твоє співаємо і славимо: ти бо єси Бог наш, крім тебе іншого не знаємо, ім'я твоє іменуємо. Прийдіть усі вірні, поклонімось святому Христовому воскресінню: се бо Хрестом прийшла радість всьому світу. Завжди благословляючи Господа, співаємо воскресіння Його: бо перетерпівши розп’яття, смертю смерть зруйнував. (тричі)

Великодня молитва про зцілення

В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки-віків. Амінь. За царя Мануїла Комніна. При лаврі його золотій, служив Господу Богу Лука Христоверг святий. Напередодні Великодня святого в лаврі золотій Одигітрія, Матір Божа, з'явилася двом сліпцям. Привела вона їх у Влахернський храм. Ангели, херувими, серафими заспівали, сліпі перед матінкою Одигітрією прозріли. Цю молитву святі рутці писали. Всі 40 святих її благословляли. Воістину! Сам Господь сказав: "Хто цю молитву перш Пасхи прочитає, той за допомогою її від трьох смертей піде". В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки-віків. Амінь.

Молитва на Великдень на удачу і захист від зла

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У святу неділю Ісус Христос воскрес, людям всім велику надію і радість дарувавши. Відтепер, Господа нашого всі християни прославляють, слава про нього шириться від землі до небес. Силою своєю і милістю своєю незмірною він сьогодні нас рабів Божих оберігає і опікується. Чує він наші молитви і все їх приймає, від всяких бід рятує. Почуй і мене, Господи, допоможи мені, спаси мене і захисти мене від негараздів і бід відтепер і на віки віків. Амінь.

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