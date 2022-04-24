Привітання з Великоднем 2022 з побажаннями миру: листівки та картинки

Теплі слова на найдобріше і світле весняне свято Великодня для вас та ваших близьких.

Великдень або Світле Христове Воскресіння – це одне з найважливіших християнських свят, яке встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. Це центральна подія усієї біблійної історії. Зазначимо, що свято не має постійної дати, і щороку відзначається у різний час. 2022-го року православні східного обряду відзначають свято 24 квітня.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші короткі привітання з Великоднем, які неодмінно подарують святкову атмосферу вашим друзям та близьким.

Привітання з Великоднем 2022: картинки та листівки

Привітання з Великоднем 2022: вірші та проза

Нехай на цьому світі залишиться все тільки найдобріше, щире та прекрасне. Нехай світ буде чудовим і люблячим кожного з нас. Найголовніше для будь-якого громадянина – це мир та благополуччя. Нехай усі питання вирішуються виключно мирним шляхом. Бажаю, щоб вірними супутниками були доброта, позитив та радість. Любіть одне одного, цінуйте та поважайте!

Святе Воскресіння прийшло! Як на душі спокійно та тепло! Нехай буде життя на радості щедре, Повне тепла, надії та добра!

Дуже шкода, що у сучасному цивілізованому світі досі трапляються війни та військові конфлікти. Давайте цього дня все відмовимося від будь-якої агресії і почнемо вирішувати розбіжності мирно та спокійно. У міжнародний день Миру я бажаю миру та розуміння. Зі святом!

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про трансляції Великодніх служб, які будуть 24 квітня показані в ефірі національного марафону новин #UA разом та онлайн.

Як писав "Телеграф", в Україні на Великдень у відносно безпечних населених пунктах храми продовжуватимуть роботу. Проте час проведення святкових богослужінь має бути узгоджений із комендантською годиною.