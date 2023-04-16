Пасхальное богослужение 2023: когда и где смотреть онлайн-трансляции (видео)

16 апреля украинцы могут присоединиться к богослужениям онлайн из-за войны

В воскресенье, 16 апреля, христиане восточного обряда отмечают Христово Воскресенье или Пасху. Увы, но в этом году, как и в прошлом, светлый праздник омрачила война, которую на территории Украины развязала россия. По этому не все граждане нашей страны могут посетить богослужения физически, но, к счастью, в Украине проводятся онлайн-богослужения.

Богослужение на Пасху 16 апреля: где смотреть онлайн

Ночью главные закрытые богослужения транслировались онлайн по центральным телеканалам, а также на интернет-платформе ПЦУ в YouTube и в Фейсбуке. В 09.00 в этом храме пройдет праздничная литургия.

Впервые пасхальное богослужение ПЦУ состоится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Ожидается, что служить будет и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий. Трансляция запланирована на "5 канале" 16 апреля в 08:00.

Службу в главном храме украинских греко-католиков, Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве с 7:30 16 апреля сопровождают операторы "Живого Телевидения" и "Суспільного".

Пасхальную службу в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве транслирует "Живе телебачення" на YouTube, а также телеканалы UA: ПЕРШИЙ и UA: КРИМ. Старт онлайн-трансляции в 7.30.

Как сообщал ранее "Телеграф", 15 апреля в Иерусалиме состоялась ежегодная церемония схождения Благодатного огня. Это священное событие в Храме Гроба Господня символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Больше фото с этого события смотрите в предыдущем материале.