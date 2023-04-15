Пасха — самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца: уморительные пасхальные шутки
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Реальность военного времени повлияла на содержание пасхальных открыток, которые украинцы посылают друг другу на праздники. Пасха-2023 имеет горький привкус, однако даже в такие времена украинцы не перестают шутить.
"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные, актуальные анекдоты про Пасху и пасхальные традиции, которые точно поднимут настроение нашим читателям. Читаем, смеемся и не теряем веру в победу!
Первое апреля уже давно позади, а народ все продолжает шутить… Мне вон сегодня сообщили, что Христос воскрес.
Было в воскресенье на Пасху.
- С праздником вас! — говорит кассирша.
- И вас!
- Я мусульманка…
- А я атеист…
Далее пробитие моих покупок происходило в неловком молчании.
Работаю в техподдержке. Разговор с абонентом в Пасхальный день:
Оператор: — Здравствуйте. Чем могу помочь?
Абонент: — Здравствуйте, Христос воскрес, а интернет нет…
Дочка отцу:
- Пап, а вот завтра, говорят, Пасха начинается… а что такое Пасха?
- Ну Пасха, дочь, это такой церковный праздник, который идет сразу после поста.
- А пост что такое?
- А пост - это когда мяса нельзя, яйца нельзя и пить нельзя.
- Пап, так ты ж вчера пил водку и закусывал мясом и яйцами…
- Понимаешь, дочка, в религии главное не блюсти, главное – это верить!
Реаниматологи Пасху справляют не только как религиозный праздник, но и как профессиональный.
Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про добро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!