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Пасха — самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца: уморительные пасхальные шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соцсети Новость обновлена 15 апреля 2023, 10:27

Наши яйца – самые крепкие

Реальность военного времени повлияла на содержание пасхальных открыток, которые украинцы посылают друг другу на праздники. Пасха-2023 имеет горький привкус, однако даже в такие времена украинцы не перестают шутить.

"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные, актуальные анекдоты про Пасху и пасхальные традиции, которые точно поднимут настроение нашим читателям. Читаем, смеемся и не теряем веру в победу!

Первое апреля уже давно позади, а народ все продолжает шутить… Мне вон сегодня сообщили, что Христос воскрес.

анекдот про пасху

Было в воскресенье на Пасху.

- С праздником вас! — говорит кассирша.

- И вас!

- Я мусульманка…

- А я атеист…

Далее пробитие моих покупок происходило в неловком молчании.

шутка про пасху

Работаю в техподдержке. Разговор с абонентом в Пасхальный день:

Оператор: — Здравствуйте. Чем могу помочь?

Абонент: — Здравствуйте, Христос воскрес, а интернет нет…

анекдот про покраску яиц на пасху

Дочка отцу:

- Пап, а вот завтра, говорят, Пасха начинается… а что такое Пасха?

- Ну Пасха, дочь, это такой церковный праздник, который идет сразу после поста.

- А пост что такое?

- А пост - это когда мяса нельзя, яйца нельзя и пить нельзя.

- Пап, так ты ж вчера пил водку и закусывал мясом и яйцами…

- Понимаешь, дочка, в религии главное не блюсти, главное – это верить!

анекдот про воистину воскрес

Реаниматологи Пасху справляют не только как религиозный праздник, но и как профессиональный.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про добро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!

Теги:
#Шутки #Юмор #Пасха #Анекдоты