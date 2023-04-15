Пасха — самое лучшее время выяснить, у кого крепче яйца: уморительные пасхальные шутки

Реальность военного времени повлияла на содержание пасхальных открыток, которые украинцы посылают друг другу на праздники. Пасха-2023 имеет горький привкус, однако даже в такие времена украинцы не перестают шутить.

"Телеграф" собрал в этом материале самые смешные, актуальные анекдоты про Пасху и пасхальные традиции, которые точно поднимут настроение нашим читателям. Читаем, смеемся и не теряем веру в победу!

Первое апреля уже давно позади, а народ все продолжает шутить… Мне вон сегодня сообщили, что Христос воскрес.

Было в воскресенье на Пасху. - С праздником вас! — говорит кассирша. - И вас! - Я мусульманка… - А я атеист… Далее пробитие моих покупок происходило в неловком молчании.

Работаю в техподдержке. Разговор с абонентом в Пасхальный день: Оператор: — Здравствуйте. Чем могу помочь? Абонент: — Здравствуйте, Христос воскрес, а интернет нет…

Дочка отцу: - Пап, а вот завтра, говорят, Пасха начинается… а что такое Пасха? - Ну Пасха, дочь, это такой церковный праздник, который идет сразу после поста. - А пост что такое? - А пост - это когда мяса нельзя, яйца нельзя и пить нельзя. - Пап, так ты ж вчера пил водку и закусывал мясом и яйцами… - Понимаешь, дочка, в религии главное не блюсти, главное – это верить!

Реаниматологи Пасху справляют не только как религиозный праздник, но и как профессиональный.

Чтобы ваше настроение и дальше оставалось веселым и положительным, "Телеграф" составил для читателей подборку анекдотов про добро. Смейтесь сами и делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах!