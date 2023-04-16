росія на Великдень обстріляла церкву в Запорізькій області

Для ворогів немає різниці по чому гатити

Російські окупанти в Великодню ніч завдали удару по Запоріжжю та області. Попередньо обійшлося без жертв. Ворог поцілив у церкву в Комишувасі. Служби в ній не було.

Про це повідомив очільник ЗОВА Юрій Малашко. За його даними, постраждали і будинки поблизу. У Запоріжжі російські загарбники поцілили в зелену зону. Наслідки встановлюють фахівці, та в.о. мера міста Анатолій Куртєв зазначив, що постраждалих немає.

Ворог планомірно обстрілює Комишуваху — про руйнування чи постраждалих з цього напрямку повідомляють ледь не кожен день. Багато будинків у селищі зруйновані — воно знаходиться на Оріхівському напрямку, де ворог часто застосовує артилерію.

Комишуваха Запорізької області на карті

Раніше "Телеграф" повідомляв про ризики для українців на Великдень — ворог може завдати масованої атаки. Військові закликають не нехтувати сигналами тривоги. Серед останніх злочинів окупантів — обстріл Слов'янська. За останніми даними загинули вісім людей та 21 поранений. Ворог поцілив обстрілом у багатоповерховий будинок. Під його уламками можуть досі лишатися люди.