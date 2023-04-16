Великоднє богослужіння 2023: коли і де дивитися онлайн-трансляції (відео)

16 квітня українці можуть приєднатися до богослужінь онлайн через війну

У неділю, 16 квітня, християни східного обряду відзначають Христове Воскресіння або Великдень. На жаль, цього року, як і минулого, світле свято затьмарила війна, яку на території України розв’язала росія. Тому не всі громадяни нашої країни можуть відвідати богослужіння фізично, але, на щастя, в Україні проводяться онлайн-богослужіння.

Богослужіння на Великдень 16 квітня: де дивитись онлайн

Вночі головні закриті богослужіння транслювалися онлайн центральними телеканалами, а також на інтернет-платформі ПЦУ у YouTube та у Фейсбуці. О 09.00 у цьому храмі відбудеться святкова літургія.

Вперше пасхальне богослужіння ПЦУ відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Очікується, що служити буде в.о. намісника Лаври архімандрит Авраамій. Трансляцію заплановано на "5 каналі" 16 квітня о 08:00.

Службу у головному храмі українських греко-католиків, Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві з 7:30 16 квітня супроводжують оператори "Живого Телебачення" та "Суспільного".

Великодню службу у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві транслює "Живе телебачення" на YouTube, а також телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КРИМ. Старт онлайн-трансляції о 7.30.

Як повідомляв раніше "Телеграф", 15 квітня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.