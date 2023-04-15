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Великдень — найкращий час з’ясувати, у кого міцніші яйця: кумедні пасхальні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Соцсети Новина оновлена 15 квітня 2023, 10:27

Наші яйця – найміцніші

Реальність воєнного часу вплинула на зміст пасхальних листівок, які українці надсилають один одному на свята. Великдень-2023 має гіркий присмак, проте навіть за таких часів українці не перестають жартувати.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші, найактуальніші анекдоти про Великдень та великодні традиції, які точно піднімуть настрій нашим читачам. Читаємо, сміємося і не втрачаємо віри у перемогу!

Перше квітня вже давно позаду, а народ все продовжує жартувати… Мені сьогодні повідомили, що Христос воскрес.

анекдот про великдень

Було в неділю на Великдень.

- Зі святом вас! — каже касирка.

- І вас!

- Я мусульманка…

- А я атеїст...

Далі пробиття моїх покупок відбувалося в незручному мовчанні.

жарт про великдень

Працюю у техпідтримці. Розмова з абонентом у Великодній день:

Оператор: — Вітаю. Чим можу допомогти?

Абонент: — Вітаю, Христос воскрес, а інтернет ні…

анекдот про фарбування яєць на Великдень

Дочка батькові:

- Тату, а от завтра, кажуть, Великдень починається… а що таке Великдень?

- Ну Великдень, дочко, це таке церковне свято, яке йде одразу після посту.

- А піст що таке?

- А піст - це коли м’яса не можна, яйця не можна і пити не можна.

- Тату, то ти ж учора пив горілку і закушував м’ясом та яйцями…

- Розумієш, доню, у релігії головне не дотримуватись, головне – це вірити!

анекдот про воістину воскрес

Реаніматологи Великдень справляють не лише як релігійне свято, а і як професійне.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Великдень #Анекдоти