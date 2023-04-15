Великдень — найкращий час з’ясувати, у кого міцніші яйця: кумедні пасхальні жарти
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Реальність воєнного часу вплинула на зміст пасхальних листівок, які українці надсилають один одному на свята. Великдень-2023 має гіркий присмак, проте навіть за таких часів українці не перестають жартувати.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші, найактуальніші анекдоти про Великдень та великодні традиції, які точно піднімуть настрій нашим читачам. Читаємо, сміємося і не втрачаємо віри у перемогу!
Перше квітня вже давно позаду, а народ все продовжує жартувати… Мені сьогодні повідомили, що Христос воскрес.
Було в неділю на Великдень.
- Зі святом вас! — каже касирка.
- І вас!
- Я мусульманка…
- А я атеїст...
Далі пробиття моїх покупок відбувалося в незручному мовчанні.
Працюю у техпідтримці. Розмова з абонентом у Великодній день:
Оператор: — Вітаю. Чим можу допомогти?
Абонент: — Вітаю, Христос воскрес, а інтернет ні…
Дочка батькові:
- Тату, а от завтра, кажуть, Великдень починається… а що таке Великдень?
- Ну Великдень, дочко, це таке церковне свято, яке йде одразу після посту.
- А піст що таке?
- А піст - це коли м’яса не можна, яйця не можна і пити не можна.
- Тату, то ти ж учора пив горілку і закушував м’ясом та яйцями…
- Розумієш, доню, у релігії головне не дотримуватись, головне – це вірити!
Реаніматологи Великдень справляють не лише як релігійне свято, а і як професійне.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!