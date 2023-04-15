Великдень — найкращий час з’ясувати, у кого міцніші яйця: кумедні пасхальні жарти

Реальність воєнного часу вплинула на зміст пасхальних листівок, які українці надсилають один одному на свята. Великдень-2023 має гіркий присмак, проте навіть за таких часів українці не перестають жартувати.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найсмішніші, найактуальніші анекдоти про Великдень та великодні традиції, які точно піднімуть настрій нашим читачам. Читаємо, сміємося і не втрачаємо віри у перемогу!

Перше квітня вже давно позаду, а народ все продовжує жартувати… Мені сьогодні повідомили, що Христос воскрес.

Було в неділю на Великдень. - Зі святом вас! — каже касирка. - І вас! - Я мусульманка… - А я атеїст... Далі пробиття моїх покупок відбувалося в незручному мовчанні.

Працюю у техпідтримці. Розмова з абонентом у Великодній день: Оператор: — Вітаю. Чим можу допомогти? Абонент: — Вітаю, Христос воскрес, а інтернет ні…

Дочка батькові: - Тату, а от завтра, кажуть, Великдень починається… а що таке Великдень? - Ну Великдень, дочко, це таке церковне свято, яке йде одразу після посту. - А піст що таке? - А піст - це коли м’яса не можна, яйця не можна і пити не можна. - Тату, то ти ж учора пив горілку і закушував м’ясом та яйцями… - Розумієш, доню, у релігії головне не дотримуватись, головне – це вірити!

Реаніматологи Великдень справляють не лише як релігійне свято, а і як професійне.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про добро. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!