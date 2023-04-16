Украинцы в восторге от новой вышиванки Зеленского: что о ней известно

Что известно о вышиванке президента

Утром 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей нашей страны с Пасхой, а украинцы обратили внимание на то, что при этом он был одет в вышиванку с символами Киевской Руси.

Известно, что эта вышиванка создана брендом "Етнодім", и как указано на сайте компании, ее стоимость составляет 4200 гривен.

Сама рубашка изготовлена в технике "гладь", а украшена она символами Киевской Руси. В частности на ней можно увидеть тризуб, герб княжества Владимира Великого, символ мужества и борьбы в виде двух мечей, а также ветка калины и пшеницы.

Вышиванка, как у Зеленского

Значение символов

Конкретную рубашку на Зеленском заметили впервые, хотя у него есть и похожие. Например, на Рождество он появился в вышиванке с изображением танков. Такая модель производится украинской компанией Indposhiv.

Как сообщалось ранее, часть украинских христиан празднует Пасху 16 апреля. В этом году из-за ограничений военного времени в Киеве традиционное освящение пасок и корзинок началось немного позже обычного, кроме того проблем добавила дождливая погода. Однако несмотря на это десятки киевлян утром пришли к церкви, чтобы принять участие в пасхальном богослужении.