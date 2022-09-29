Их носят Дженнифер Лопес и Билли Айлиш: почему вышиванки — это круто и они так популярны за пределами Украины

Современная украинская одежда уместна всюду

Народная одежда – это важный элемент нашей культуры, несущий большой смысл и раскрывающий украинскую ментальность. Сегодня вышиванка существует не только на старинных фото украинцев, она не является только экспонатом исторических музеев. Сейчас наша национальная одежда делает шаги в будущее и прогрессирует вместе с нашим сознанием. А современная украинская этника популярна далеко за пределами Украины.

Ценность украинского наряда не исчезла, однако его внешний вид и традиции меняются. Теперь народная одежда появляется в новом, переосмысленном виде. Мы продемонстрируем это примером модных коллекций, в которых дизайнеры используют украинский национальный костюм как источник вдохновения.

Традиционный арт-сезон в центре Киева посвятили народному быту

Этой осенью киевский ЦУМ оформил свои витрины по мотивам украинского народного наследия. Команда универмага посвятила много времени исследованию исторических архивов, а вдохновителем для создания коллекции послужил Музей Гончара. В конце концов, были собраны уникальные предметы культурного творчества, а некоторые отдельные детали воспроизведены вручную современными ремесленниками. Оформители использовали предметы из разных уголков Украины, чтобы отразить идею единства.

"Мы счастливы, что коллекция Музея Ивана Гончара вдохновила команду ЦУМа. Этот проект элегантно и изысканно завязывает интересный диалог прошлого с современным. Как видим, традиционная культура не исчерпывает себя со временем, она остается источником и фундаментом, она как ничто другое напоминает нам о самих себе", – комментирует Петр Гончар, директор Музея Ивана Гончара.

Дизайнеры вдохновляются мужеством украинцев на фоне невероятных ужасов войны

LITKOVSKA — бренд одежды, который любит первая леди Украины. Одна из коллекций была вдохновлена украинским духом и выдержкой. Это и явилось основным лейтмотивом всех представленных образов. В коллекции объединины традиционная украинская вышивка и оммаж военной формы как дань уважения всем, кто защищает Украину. Дизайнер создала коллекцию минималистических элегантных изделий с акцентом на детализированном декоре. В частности, Лилия Литковская, недавно вышедшая замуж, использовала сочетание денима с желтым цветом, напоминающее украинский флаг.

Коллекция сочетает традиционную украинскую вышивку и оммаж военной формы

"С февраля 2022 года каждый украинец стал воином: кто-то взял в руки оружие, а кто-то продолжает воевать по-своему – жертвуя деньги военным и благотворительным организациям, готовя еду для бойцов, плетя маскировочные сетки или организуя волонтерство. Люди ходят на работу и хорошо одеваются, но, тем не менее, они тоже воюют. Все потому, что война касается всех. Увлечение духом и силой этих людей, воспитавшей их культурой стало главным мотивом целой коллекции", — прокомментировала дизайнер.

Коллажи с мировыми знаменитостями, поддержавшими украинцев

Сейчас нас поддерживают многие влиятельные люди, ведь они потрясены действиями оккупантов. Алина Пономаренко решила креативно отблагодарить наших зарубежных друзей. Используя вырезки украинских орнаментов и национальной одежды, она создает отличные коллажи с теми, кто словом и делом помогли украинцам. Все, что дизайнер применяет для создания своих шедевров, – фото знаменитостей, некоторые знания в графическом дизайне и богатую визуальную фантазию.

Проект-размышление "Вдосвіта" о важности саморефлексии в настоящем

"Мы все словно оказались в пространстве, где невозможно измерить время, будто у нас не работают часы и хронометры. А работают выдержка и волонтеры. На первый взгляд, пустота, но, если присмотреться, это момент, с которого начинается день. Неуловимое мгновение начала больших и весомых процессов. Поддерживайте себя, беспокойтесь о себе, созерцайте природу — позвольте ей объять вас своей красотой и спокойствием."

Такая одежда не требует дополнительных украшений, она самодостаточна

Украинский бренд Etnodim представил разнообразные вышитые рубашки и платья, которые можно носить каждый день в повседневном гардеробе. Коллекция отражает спокойствие и простоту. Эта одежда не требует дополнительных украшений, она является целостной и самодостаточной. Льняные блузы украшены растительными орнаментами - как отсылка к связи с природой, что так необходимо в эти непростые времена. Совместно с фотографом Степаном Лисовским была воспроизведена идея сосуществования со всем, что нас окружает.

Вышитые рубашки и платья можно носить каждый день

Выдающиеся личности в вышитом наряде — это не редкость

Наша народная одежда всегда имела определенную популярность, впрочем, сейчас это и политический акт поддержки украинцев: нашей культуры, нашей моды, нашей индивидуальности. Все чаще в свет выходят звезды, одетые в вышитую рубашку с украинским орнаментом. Это Адель, Мэй Маск, Дженнифер Лопес, Билли Айлиш…

Адель

Дженнифер Лопес и Мэй Маск

В вышиванке фотографировался и легендарный Джим Моррисон, лидер группы The Doors. Эту символическую вещь ему подарил американский художник украинского происхождения Энди Уоргол. Он купил ее в нью-йоркском этномагазине.

Джим Моррисон

Мы верим, что наша народная одежда и дальше будет сохранять свою актуальность. Украинский арт в одежде может быть и повседневностью, и праздничным нарядом. То есть будет уместен на обычной прогулке или в офисе. Народное платье можно надеть на свидание или фотосессию.

Украинская одежда — это всегда органично, поэтому надевайте ее чаще. Надо создавать культуру здесь и сейчас, делать ее примером для современности.