"Украина увидит свет победы": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Глава государства напомнил о главной украинской мечте

В Украине продолжается цикл Пасхальных праздников и президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан, празднующих Пасху именно 16 апреля. Как и поздравляя с Пасхой по другому обряду, глава государства говорил о победе Украины.

В начале речи Зеленский упомянул о начале российского вторжения. "Утром 24 февраля началась темная ночь. И в то же время началось наше пробуждение. Наша борьба", — сказал он, отметив, что украинцы сохранили свет внутри себя.

Главным символом Пасхи является победа добра, правды и жизни, говорится в выступлении президента. "В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а получаем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже прошли немалый путь. Впереди у нас едва ли не самая трудная из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле", — говорит он.

Солнце в мирном небе станет светом справедливости, который воссоединит разделенные войной семьи, приведет виновных в ряды подсудимых, возродит Украину. Закончил свою речь президент "Молитвой характерника".

К приветствиям присоединились и другие высокопоставленные должностные лица. В частности, о сиянии украинского солнца в каждом уголке страны говорил и глава офиса президента Андрей Ермак.

Ранее "Телеграф" показывал, как происходит освящение куличей и пасхальных корзин в Киеве. А вот в церкви в Запорожской области в Камышевахе службы не будет — россияне разрушили ее ночью.