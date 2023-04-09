"Это мир, стремящийся жить свободно": Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Глава государства отметил, что празднование проходит не только в глубоком тылу, но и на фронте

В воскресенье, 9 апреля, многие христиане западного обряда отмечают светлый праздник Христова Воскресения. Президент Владимир Зеленский не остался в стороне и искренне поздравил украинцев, которые празднуют Пасху вместе с большинством стран мира. В частности, он отметил, что традиции и даты для больших праздников у многих могут отличаться, но желание жить в свободной стране объединяет всех.

Поздравление от главы государства появилось в его официальном Telegram-канале. Кроме украинцев, отмечающих Пасху 9 апреля, Зеленский также поздравил иностранных партнеров, включая представителей ближайшего зарубежья — поляков, литовцев, эстонцев, латвийцев, чествующих Воскресение Христа именно сегодня.

"Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных наших городах и селах. Это – современный мир. Мир, который стремится жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека". На страже этого мира сегодня стоит Украина. Воюет за свою землю и борется за свои ценности", — отметил политик.

Зеленский добавил, что Украина является страной, где исповедуется множество религий. Несколько дней назад президент "разделял" ифтар с украинскими мусульманами, довольно скоро планирует поздравить иудеев с завершением Песаха, а также готовит добрые слова христианам, отмечающим Пасху 16 апреля.

"Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира.Это День нашей Победы. Совместной. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни.Всего того, что символизирует праздник Господнего Воскресения. С Пасхой!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему у христиан восточного и западного обрядов отличаются даты празднования Пасхи.

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