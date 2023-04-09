"Це світ, який прагне жити вільно": Зеленський привітав християн західного обряду із Великоднем

Очільник держави зазначив, що святкування відбувається не лише в глибокому тилу, й на фронті

У неділю, 9 квітня, чимало християн західного обряду відзначають світле свято Христового Воскресіння. Президент Володимир Зеленський не лишився осторонь і щиро поздоровив тих українців, які святкують Великдень разом із більшістю країн світу. Зокрема, він зазначив, що традиції та дати для великих свят у багатьох із нас можуть відрізнятися, але бажання жити у вільній країні об'єднує всіх.

Привітання від очільника держави з'явилося в його офіційному Telegram-каналі. Крім українців, котрі відзначають Великдень 9 квітня, Зеленський також привітав іноземних партнерів, включаючи представників найближчого зарубіжжя — поляків, литовців, естонців, латвійців, які вшановують Воскресіння Христа саме сьогодні.

"Я щиро вітаю українців та всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних наших містах і селах. Це – сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності", — зазначив політик.

Зеленський додав, що Україна є країною, де сповідується безліч релігій. Кілька днів тому президент "розділяв" іфтар із українськими мусульманами, досить скоро планує привітати іудеїв із завершенням Песаху, а також готує добрі слова до християн, котрі відзначають Великдень 16 квітня.

"Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх – це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. Із Великоднем!" — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому у християн східного та західного обрядів відрізняються дати святкування Великодня.

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